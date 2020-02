Infirmerie : Thauvin a (enfin) retouché le ballon

Florian Thauvin (27 ans) a enfin repris l'entraînement et retouché le ballon.





Le milieu offensif, qui avait été opéré de la cheville en septembre, a remis le pied sur la pelouse de la Commanderie, ces derniers jours. Il a enfin retouché le ballon. On espère évidemment qu'il retrouvera la compétition le plus vite possible.



Pour rappel, Thauvin a joué 15 minutes en Ligue 1, en tout début de saison.