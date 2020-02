Aké : "Je voulais montrer un peu plus"

Le jeune joueur de 19 ans a fait une belle entrée face à Lille, dimanche soir.





Après la rencontre, Marley Aké s'est dit satisfait de sa performance dans des propos relayées par La Provence : "J'avais à coeur de me rattraper, enfin surtout de jouer moins timidement qu'à Lyon (en Coupe de France). Je voulais montrer un peu plus. Le coach me fait confiance, il m'a fait entrer dans le couloir gauche, à mon poste. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre et qu'il fallait que je donne tout. Quand on y croit, ça marche. On savait que c'était possible. L'égalisation nous a fait du bien et après le deuxième but, on savait qu'on ne pouvait pas perdre ce match. Dans le vestiaire, mes coéquipiers et le coach étaient contents, tout le monde m'a félicité. J'espère que je pourrais reproduire d'autres performances de ce genre".



Marley Aké, sous contrat jusqu'en 2022, est rentré 7 fois en jeu en L1 cette saison.