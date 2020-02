Miguelgorry arbitrera OM-Nantes

L'arbitre de la rencontre de la 26e journée a été désigné.





Jérôme Miguelgorry n'a jamais officié sur un match de Marseille cette saison. Ce sera la première fois, samedi, au Stade Vélodrome, au côté de ses assistants, Eric Danizian et Christophe Mouysset. Thierry Bouille sera le quatrième arbitre, et l'arbitrage vidéo sera assurée par Nicolas Rainville et Hamid Genaoui.



Le coup d'envoi de la rencontre entre Marseille et Nantes, 12e de L1, aura lieu à 17h30.