Beye : "Les Marseillais sont déjà en LdC"

Au micro de Canal Plus, Habib Beye a affirmé que l'OM allait retrouver la C1 la saison prochaine.





"L'OM a gagné (contre Lille) car Villas-Boas a vu ce qu'il s'était passé en premier période. Il a senti que son équipe pouvait être fatiguée et qu'il y aurait des situations de jeu pour les Lillois. Mais tout a changé en deuxième période. Ce qui change tout, c'est la gestion émotionnelle. Quand l'arbitre annule le deuxième but de Rémy, derrière, les Lillois ont eu un débordement d'émotions. Ils ont plongé, et les Marseillais ont profité de cette situation-là. Villas-Boas est très bon, il a anticipé les choses, il connaît très bien son équipe. Elle est capable de souffrir. Ils sont incroyables en termes d'état d'esprit. Pour moi, aujourd'hui, les Marseillais sont déjà en Ligue des Champions. Cette régularité va leur permettre de rester à cette deuxième place. Cette régularité, elle n'existe pas chez toutes les autres équipes qui suivent les Marseillais. Rennes est en dent de scie. Lille est inconstant. En plus, ils ont le Vélodrome, ce soutien populaire. L'OM est le deuxième de L1, c'est déjà acquis avec cette victoire face à Lille."



L'OM a 11 points d'avance sur le 3e, Rennes, et 12 sur la 4e, Lille.