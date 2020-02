Aulas en remet une couche sur l'OM

Le président de Lyon, qui consacre manifestement un temps démesuré à loucher sur l'OM, a cherché des excuses pour le mauvais classement de son équipe en L1, pour le site officiel de son club.





"La victoire hier soir (dimanche) de Marseille (contre Lille) - que nous venons de battre en Coupe de France - nous positionne trop loin de la 2e place, ce qui rend évidemment cet objectif difficile à atteindre désormais. Il faut néanmoins noter que l'Olympique de Marseille n'a pas joué de Coupe d'Europe cette année, ce qui lui a donné un avantage certain dans le championnat et que par ailleurs il s'est à nouveau mis dans le rouge sur le plan économique relativement au FPF (le journal L'Equipe affirmait il y a quelques jours que le déficit d'exploitation sur deux années était supérieur à 170 millions d'euros !), contrairement à Lyon qui a une structure financière forte et gage de participation en cas de qualification en Coupe d'Europe et de pérennité pour tous ses supporters."



Grâce à cette "structure financière forte", il y a moins d'écart de points entre Amiens, le 19e du championnat, et Lyon (13 points), qu'entre Lyon et l'OM (18 points). Le 11e du classement ferait donc peut-être mieux de regarder derrière lui plutôt que devant.