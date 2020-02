Racisme : Villas-Boas apporte son soutien à Marega

André Villas-Boas a réagi à l'incident raciste qui a eu lieu dans le stade du Vitória Guimarães.





"Une honte ! Force Marega, stop au racisme", a publié le coach de l'OM par le biais de son compte Instagram. L'attaquant a quitté la pelouse, après avoir été victime d'attaques racistes : "Je voudrais dire à ces idiots qui viennent au stade faire des cris racistes, allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défendais ma couleur de peau. J'espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!!" avait-il lancé sur le réseau social.



On espère que la fédération portugaise ne suivra pas l'exemple de son homologue italienne et prendra de sévères sanctions. Il est temps de bouter les racistes hors des stades !