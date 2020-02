Aulas : "L'OM, que l'on vient d'éliminer, sera surement 2e"

Tout va bien pour Jean-Michel Aulas, qui admet que l'OM devrait terminer à la 2e place du classement de Ligue 1. Et le président lyonnais prend visiblement bien la 11e place de l'équipe de Rudi Garcia.





"Certes, match nul contre le sixième du championnat qui est sur une spirale positive. OL : 12e match d'affilé tous les 4 jours. Et en fait, on reprend 1 point à Rennes et à Lille. L'OM, que l'on vient d'éliminer en Coupe de France, sera surement 2e et qualifié en Ligue des Champions", a-t-il publié sur Twitter.



Pour rappel, Lyon revendique un budget de 310 millions d'euros. Sans se soucier des ventes, il a dépensé 126 millions d'euros pour se renforcer, cette saison. Chapeau l'artiste !