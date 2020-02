Villas-Boas : "Si on enlève les Galacticos du PSG..."

André Villas-Boas pense que l'OM est la meilleure équipe de Ligue 1, derrière les milliardaires qataris.





"C'est une grande réussite pour l'équipe, félicitations à elle, a souligné l'entraîneur portugais de l'OM. Si on enlève les Galacticos du PSG, l'OM est la meilleure équipe du championnat, c'est vrai. On ne peut pas oublier ça", a expliqué le Portugais en conférence de presse. Et d'ajouter : "On écarte notre adversaire direct à 11 ou 12 points, un écart considérable. Mais on doit continuer pour assurer mathématiquement et arriver à notre but. Mais on est dans une position de contrôle et j'espère qu'on peut arriver à pousser pour atteindre notre objectif."



Il reste 13 rencontres de championnat, d'ici le terme de la saison. Il ne s'agit donc pas de se relâcher.