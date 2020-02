Sanson : "Un état d'esprit irréprochable"

Morgan Sanson (25 ans) a fait part de sa satisfaction, après le succès obtenu par l'OM sur le terrain de Lille (2-1).





"On a été au bout de nous-mêmes, on fait les efforts, il n'y en a aucun qui triche et même si on a un effectif court, comme on le sait, chacun se dépouille sur le terrain et ça fait des résultats comme ce soir. En première mi-temps, c'était vraiment moyen. On a peiné à jouer. On est revenu avec de meilleures intentions, mais c'est compliqué quand tu prends le premier but dans ce genre de match. En plus, derrière on loupe le penalty. Donc là, on n'était pas au mieux. Mais, comme depuis le début de saison, on a un état d'esprit irréprochable, on avait dit que si on prend un but, on ne lâche rien. On n'a encore rien lâché ce soir et on a réussi à renverser ce match", a déclaré le milieu de terrain au micro de Canal+. Et de conclure : "C'est vraiment une victoire collective et on est très très content."



L'ancien Montpelliérain a été l'un des grands bonshommes de cette victoire.