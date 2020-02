Galtier : "L'OM finira 2e"

Christophe Galtier a donné son avis sur la victoire obtenue par l'OM à Lille (2-1). Il pense que l'équipe d'André Villas-Boas gardera sa 2e place jusqu'au terme de la saison.





"Je pensais que l'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. À partir de la 60e minute de jeu, on a commencé à avoir des problèmes physiques, a déclaré l'entraîneur nordiste en conférence de presse. Cela concernait des joueurs qui ont peu joué ces derniers temps ou pas du tout joué. Face à l'OM, habitué de ce type de rencontre, on a commencé à perdre la bataille du milieu et à reculer. On a été sanctionnés lourdement avec peu de situations. On en a eu en première période sans être efficaces. Il y a aussi deux arrêts importants de Mandanda. Mais on a eu moins de mobilité pour ressortir les ballons. On a été mis en difficulté et on concède deux buts qui nous paraissent évitables."





"Ce sera dur de les rattraper hormis un cataclysme"

Il considère néanmoins que son équipe a fait un bon match : "Si j'étais sidéré en fin de match ? Je n'étais pas sidéré, mais un peu agacé du métier olympien qui consistait à gagner du temps et à faire tourner le chrono. Je suis déçu parce que pendant une heure, j'estime que l'on a fait un bon match. Sur des situations et notamment le deuxième but, on fait une grosse erreur de placement sur le centre au premier poteau. Ce soir (dimanche), il y avait beaucoup d'absents, ce qui s'est ressenti au milieu." Il ne se fait enfin plus d'illusion : "Sur leur dynamique et leur organisation, l'OM finira 2e. Avec autant de points d'avance, ce sera dur de les rattraper hormis un cataclysme."



L'OM dispose d'une semaine pour récupérer. Il accueillera Nantes, samedi prochain (17h30).