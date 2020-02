Villas-Boas : "Le but lillois nous a fait du bien"

André Villas-Boas a donné son analyse du match gagné par l'OM à Lille (2-1). Comme à son habitude, il ne s'est pas caché.





"C'était 70 minutes de foot défensif et 20 minutes de foot offensif (rire). On en avait besoin. On en a parlé à la mi-temps : "Si on subit un but, on fait un changement tactique." On a avancé Sanson. Il était plus proche pour le pressing et pour casser les lignes. Mais c'est vrai qu'Aké a changé le match, aussi. Il est dans les deux buts, il a fait une belle entrée", a déclaré le technicien au micro de Canal+. Il pense que le but des Nordistes a paradoxalement fait du bien aux Phocéens : "Oui, car on avait du mal à contrôler le pressing. Ils avaient trop de joueurs bas et on a fatigué pour le pressing. Quand on a subi le but, on a avancé les lignes, on a avancé Sanson et ça a fonctionné. Après ils ont changé de système, eux aussi, et on a commencé à gagner un peu le milieu."





"C'est un gros coup, oui"

Il a également expliqué pourquoi Valentin Rongier avait tiré le penalty : "On a essayé avec lui et Sanson. Normalement il tire bien, mais aujourd'hui il a raté. Je pense qu'il a voulu soulever le ballon et il n'a pas réussi. Le gardien fait une belle défense." Et d'ajouter : "C'est un gros coup, oui. Car 11 points, 12 points, avec la façon dont la Ligue se comporte, c'est important. Évidemment, on ne peut pas dire qu'on est qualifié. Il manque treize matchs. Mais on a une distance qui nous permet de contrôler un peu la situation. Le prochain match important, après une victoire comme ça, c'est Nantes. Nîmes et Nantes sont des matchs importants pour nous pour continuer. On va laisser Radonjic récupérer de sa pubalgie. Payet, je pense qu'il revient pour Nantes. On est limité, mais aujourd'hui Aké a fait le changement du match."



L'OM compte 52 points, contre 41 et 40 pour Rennes et Lille. Une très belle soirée.