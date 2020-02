Villas-Boas rappelle Gerets à Galtier

Christophe Galtier reconnaît le style d'Eric Gerets dans André Villas-Boas.





"Il est très apprécié et il paraît très humain. Il me fait beaucoup penser à Eric Gerets. En termes de management et d'image qu'il peut renvoyer, tout me paraît très positif", a déclaré le coach lillois au micro de Téléfoot.



Pour rappel, le Belge a entraîné l'OM de 2007 à 2009, obtenant deux qualifications pour la Ligue des Champions.