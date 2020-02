Worns : "La rivalité entre le PSG et l'OM est extrême"

Christian Worns, ancien joueur du PSG, s'est remémoré la rivalité avec l'OM. Et il assure que les Parisiens n'ont pas levé le pied contre Bordeaux, lors de la dernière journée de l'exercice 1998-1999.





Dans les colonnes de L'Équipe, l'ancien défenseur allemand s'est exprimé sur le Classique à la française. Il n'a pas oublié les déplacements à Marseille : "Les supporters étaient très déçus de notre saison, mais la pression fait partie du foot. Il n'y avait rien de nouveau pour moi, sauf lors des matches contre Marseille. J'ai tout de suite remarqué que c'était très spécial. En Allemagne, nous avons le derby de la Ruhr, entre Dortmund et Schalke 04, mais la rivalité entre Paris et Marseille est extrême, il faut bien le dire. Surtout à Marseille, c'était l'enfer. On sait tous que la pelouse est verte, mais à l'échauffement, on s'était fait jeter tellement de balles de tennis que le terrain était jaune", s'est-il souvenu.





"Ce sont des allégations malveillantes"

Il est également revenu sur le match PSG-Bordeaux (2-3) de la dernière journée du championnat 1998-1999. Il assure que les Parisiens se sont mis minables pour l'emporter : "Si nous n'avions pas tout donné ? Non, en aucun cas. Tu ne peux pas te permettre cela en tant que professionnel. Ce sont des allégations malveillantes. Je ne me souviens pas bien de ce match, mais ce serait le cas si quelqu'un avait dit : 'On va faire exprès de perdre.'"



Le joueur ne maîtrisait peut-être pas certaines subtilités de la langue française...