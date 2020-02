Maturana : "L'OM est un peu moins bon en ce moment"

Pierre Maturana pense que l'OM ne peut pas se permettre une défaite, ce dimanche (21h00), sur le terrain du LOSC.





"Quand on regarde les matchs de l'OM, c'est quand même un peu moins bon en ce moment. On se demande si une défaite à Lille ne commencerait pas à mettre un petit grain de doute pour Marseille. Attention, c'est un match qui coûte assez cher pour l'OM. L'air de rien, Lille est bien revenu et est un candidat de plus pour le podium, ce qui ne doit pas plaire aux concurrents de l'OM", a estimé le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



L'équipe d'André Villas-Boas est décidément l'objet de beaucoup de scepticisme, ce week-end. C'était évidemment très différent, il y a une semaine.