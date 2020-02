Beye : "Au départ, la star, c'était Mido"

Habib Beye s'est remémoré la saison 2003-2004. L'ancien capitaine phocéen a évoqué les rôles joués par Didier Drogba et Mido.





"Il faut se souvenir qu'au départ, la star, c'est Mido, a rappelé l'ancien défenseur dans les colonnes de La Provence. Didier, qui avait fait une belle saison avec Guingamp, avait un fort potentiel, mais il était le complément de l'Égyptien, chaudement accueilli au Vélodrome. Et puis, il y a eu le triplé de Didier contre le Partizan Belgrade en Ligue des champions et là, le statut a commencé à basculer, même dans le vestiaire. Pour le public, l'idole, c'est devenu Didier."





"Mido ne jalousait pas Drogba"

Mido est néanmoins resté exemplaire : "C'est vrai. Mido n'était vraiment pas quelqu'un qui allait te mettre la merde dans le vestiaire ; il était toujours joyeux, drôle, déconneur, vous avez dû vous en rendre compte à l'époque, il était sympa avec la presse aussi. Évidemment, il y avait une petite rivalité entre les deux, mais à un moment donné, il a eu l'intelligence de comprendre que Didier était passé dans une autre dimension et il ne le jalousait pas. À la fin, on l'a un peu perdu, il a pris du poids, et il n'est pas resté quand Didier est parti, mais on ne garde que de très bons souvenirs de lui", a-t-il ajouté.



Cette saison là, Drogba a marqué 32 buts en 55 matchs, et Mido en a mis 9 en 33 apparitions.