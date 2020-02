MacHardy est "très inquiet" en raison des blessures

Jonatan MacHardy s'inquiète pour les prochains matchs de l'OM, alors que les blessures s'accumulent dans le secteur offensif.





"Ce qui est dramatique, c'est que quand tu fais la liste des joueurs offensifs pour l'OM, tu as Payet, Germain, Sarr, Benedetto et Aké. L'effectif est finalement très pauvre. C'est déjà un miracle que Marseille soit deuxième. Avec l'accumulation des blessures, je suis très inquiet. On en est là et je pense que Khaoui va jouer beaucoup plus que prévu", a estimé le journaliste sur les ondes de RMC.



André Villas-Boas doit effectivement composer avec un effectif très amoindri quantitativement, par rapport à la saison passée.