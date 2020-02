Schneider pense que l'OM va jouer sa 2e place à Lille

Grégory Schneider pense qu'une défaite de l'OM à Lille pourrait précipiter sa redescente au classement de Ligue 1.





"L'OM a 9 points d'avance sur Lille. S'ils perdent, ce sera 6 et même 3 quand ils vont affronter le Paris Saint-Germain. C'est quoi 3 points ? En fait, tout va se jouer ce dimanche. J'ai peur pour Marseille parce que pour l'instant, c'est une histoire magnifique. Les Marseillais sont au bout du bout. Cela me fait mal au coeur pour eux tellement ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant est estimable et beau à avoir", a déclaré le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



Comment mettre le doute à une équipe pour laquelle tout va bien ? Pour rappel, Rennes, qui est 2e à 8 points de Marseille, n'a pas non plus joué le PSG, cette deuxième partie de saison.