Ecker : "La finale de la C3, ce n'est pas des bons souvenirs"

Johnny Ecker était dans l'équipe de 2003-2004, laquelle s'est hissée en finale de la coupe UEFA. Il garde un bon souvenir de la saison, mais pas du dernier match, gâché par Pierluigi Collina.





L'ancien défenseur n'a rien oublié de cet exercice : "José Anigo qui reprend le bébé, on finit troisième et on est reversé en Coupe de l'UEFA. On fait ce parcours avec l'Inter, Liverpool, Newcastle, au Vélodrome où j'ai des souvenirs magnifiques. Et on fait la finale, qu'on perd contre Valencia (2-0). Rencontre où Collina nous siffle un penalty et expulse Fabien Barthez à la 30e minute", s'est-il rappelé lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.





"On a vécu une finale assez bizarre"

Il n'a pas vraiment savouré la finale de la C3 : "Je pense qu'on était face à une grosse équipe, une superbe équipe, Didier était amoindri. On était dans le dur, mais on savait que tout le monde à 300% et avec Drogba à fond, il pouvait faire la différence à tout moment, comme contre Newcastle. On avait des chances d'espérer, mais le penalty, le 1-0, jouer à dix et après on prend un deuxième qui nous a effacés. Ce n'est pas des bons souvenirs parce que le stade était minable, il y avait de gros soucis pour nos supporters de venir à Göteborg. Dans l'avion, la piste était trop petite. On a vécu une finale assez bizarre et pas bien organisée. OM-Valence en finale de la Coupe de l'UEFA, ça mérite un stade de 80 000 ou 90 000 personnes et, là, c'était plus 20 000 ou 30 000. Un stade avec une piste d'athlétisme, c'était vraiment très petit."



Ce rendez-vous reste effectivement une déception, avec le sentiment d'une double peine très sévère, de la part de l'arbitre italien.