FPF : Man City interdit de coupe d'Europe pendant deux ans (Officiel)

Manchester City a été sanctionné pour avoir manqué aux règles du fair-play financier. Il ne pourra pas participer aux deux prochaines éditions des coupes d'Europe.





Il ne fait pas bon être dans le viseur de l'UEFA, en ce qui concerne le FPF. Le club anglais, qui se serait rendu coupable d'infractions sérieuses aux règlements a été exclu des compétitions européennes pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022. Si l'on ne peut que se réjouir que l'instance prenne enfin des décisions importantes concernant des clubs dont les écarts font peu de doute, on note qu'elle semble mettre plus d'énergie à surveiller certains clubs plutôt que d'autres.





Quid de l'Atlético, du Barça, du Real ou de la Juve ?

Le FPF ne paraît pas traiter tout le monde de la même façon et ne prend pas en compte les spécificités des différents pays. Le niveau d'endettement et les masses salariales de certaines formations, tel le Real Madrid, l'Atlético, le Barça ou la Juventus l'intéressent par exemple beaucoup moins que le déficit structurel de l'OM. Et le Milan AC continue ses dépenses folles, bien qu'il ait été exclu de la C3, la saison passée.



Si ce type de sanction est bon à prendre, le FPF va devoir démontrer qu'il rend le football plus juste. Il donne plutôt pour l'instant l'impression de protéger les gros clubs en place depuis le milieu des années 90.