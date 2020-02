Infirmerie : plus d'un mois d'absence pour Radonjic ?

S'il se fait opérer, Nemanja Radonjic (24 ans) pourrait manquer plus d'un mois de compétition. Ce serait un coup dur pour l'OM.





Selon un spécialiste des pubalgies, interrogé par La Provence, l'international serbe pourrait être absent un mois et demi, s'il choisit de subir une intervention chirurgicale : "Le délai de reprise se situe entre trois semaines et deux mois, et on penche plutôt pour un mois et demi en moyenne. Le mot pubalgie regroupe plusieurs pathologies. Dans le football, en règle générale, on parle de pubalgie haute, même s'il peut aussi y avoir des douleurs plus basses, au niveau des adducteurs. C'est très fréquent dans ce sport, car le foot sollicite le carrefour pubien, qui est le centre névralgique des tractions. Ce sont des douleurs à la paroi abdominale, nées d'un déséquilibre musculaire et liées à la fatigue, à l'enchaînement des matches, à la récupération, mais pas forcément à une mauvaise hygiène de vie", a-t-il confié.



Associé à l'alerte musculaire de Dimitri Payet, à l'absence prolongée de Florian Thauvin et, surtout, à l'effectif très juste à disposition d'André Villas-Boas, une opération ne serait vraiment pas une bonne nouvelle pour la fin de saison.