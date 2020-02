Ronaldo, Perrin... Les souvenirs d'Ecker à l'OM

À l'occasion d'une longue interview, Johnny Ecker s'est remémoré son passage à l'OM. Il s'est souvenu avoir échangé son maillot avec Ronaldo et a indiqué comment Alain Perrin avait perdu son vestiaire, en 2003-2004.





L'ancien défenseur a expliqué comment il avait échangé son maillot avec Ronaldo, en Ligue des Champions, en 2003 (propos relayés par Foot Mercato) : "On joue au Santiago Bernabéu avec l'OM en Champions' League et à la mi-temps je suis arrêté pour parler avec Canal +. Juste à côté, il y a Ronaldo qui est interviewé et on finit en même temps. Je n'avais pas vraiment fait attention au fait qu'il était là puis on se retrouve face à face et il me fait comprendre qu'il veut échanger son maillot avec moi. Dans ma tête, je me dis que c'est Ronaldo... Pas que j'avais peur, mais Alain Perrin ne voulait pas qu'on échange les maillots à la mi-temps, il disait qu'on avait autre chose à faire. Mais ce n'était pas possible de refuser ! J'ai échangé le maillot et je l'ai mis, je me suis dit que j'allais me faire défoncer. On perdait deux buts à un à la mi-temps, on n'était pas mauvais. Finalement, ça s'est bien passé, il ne m'avait pas dans le collimateur, il avait d'autres joueurs, donc c'était passé assez inaperçu. Mais c'était un grand honneur pour moi d'échanger mon maillot avec Ronaldo."





"Perrin a perdu son vestiaire"

Il pense que son ancien entraîneur avait scellé son aventure olympienne face au club merengue : "Alain Perrin a perdu son vestiaire. À la mi-temps au Santiago Bernabéu, contre le Real Madrid, il y avait deux buts à un, on fait un bon match, c'était les Galactiques en face. Alain Perrin n'était pas content, il a invectivé des joueurs avec de l'expérience, des joueurs-cadres et je pense que c'est là qu'il a perdu son vestiaire puisqu'il n'a pas fini l'année", a-t-il ajouté.



Ecker a disputé 73 matchs sous la tunique phocéenne, de 2002 à 2005.