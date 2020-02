Djalo n'est "pas sous pression", avant l'OM

Tiago Djalo (19 ans), défenseur central du LOSC, ne stresse pas à l'idée de jouer contre l'OM.





"Je ne suis pas sous pression. Je ne suis pas ce genre de joueur. Je l'ai déjà dit il y a quelques mois. J'utilise mon intensité et ma force et je profite de chaque instant pour me donner à fond. J'essaye de répondre à ce que le coach me demande. Même si, contre Marseille, il y aura des joueurs de talent en face", a déclaré le joueur nordiste en conférence de presse.



Djalo a pris part à 7 rencontres de Ligue 1, cette semaine.