Alvaro : "Si je n'avais pas ce caractère..."

Alvaro Gonzalez (30 ans) s'est exprimé sur son caractère bien trempé. L'Espagnol a expliqué ce qu'il tentait d'apporter à l'OM.





"Un défenseur dur ? Non ! C'est ma façon de jouer ! Il y en a qui se distinguent parce qu'ils sont très bons balle au pied, d'autres parce qu'ils défendent et sont durs, tranchants. Si je n'avais pas ce caractère et que je ne jouais pas comme ça, je ne serais pas au haut niveau, dans l'un des meilleurs Championnats d'Europe", a déclaré le défenseur dans les colonnes de L'Équipe. Il se rappelle d'ailleurs avoir changé de poste en raison de son tempérament : "Dès que je suis arrivé au Racing, avec mon caractère, ma façon d'être, on m'a fait reculer. Cette grinta que je mettais, c'était plus pour un défenseur que pour un attaquant."





"Il faut aussi avoir des personnalités"

Il apprécie les conseils que lui donne Rivardo Carvalho, qui évoluait au même poste : "Il sait quelle est la structure du jeu en France. Avant que je rentre sur le terrain, il vient toujours me voir pour me dire la même chose : "Alvaro, du calme, et place tes partenaires sur le terrain." C'est toujours la phrase qu'il me sort. Être toujours bien situé les uns par rapport aux autres, c'est l'une des bases de notre force collective." Il sait ce qu'il peut apporter : "Dans tous mes clubs, j'ai été capitaine. (...) Il faut aussi avoir des personnalités pour être des gagnants, ne jamais se relâcher, ne pas s'habituer à ce qui va bien. C'est l'une des choses que je peux apporter."



L'Espagnol n'est pas sans rappeler un certain Gabriel Heinze, lequel a beaucoup compté dans l'obtention du titre de champion de France 2010.