Alvaro : "Quand j'étais jeune, j'avais un maillot de l'OM"

Alvaro Gonzalez (30 ans) s'est exprimé sur la popularité de l'OM, à l'étranger. Il a révélé avoir acheté un maillot de l'OM, lorsqu'il avait 15 ans.





"Ce que représente l'OM en Espagne ? Quand j'étais jeune, j'avais un maillot de l'OM. C'est un détail, mais ça montre que l'aura du club dépasse la France", a-t-il indiqué lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"Je le mettais souvent"

Et de poursuivre : "J'avais 15 ans. En vacances Benidorm, on est entrés dans une boutique de maillot : mon frère était reparti avec un maillot de Dortmund et moi avec un de Marseille. Je ne saurais pas trop dire pourquoi... Il n'y avait pas de nom derrière. Devant ? Il y avait écrit "Neuf". Je le mettais souvent. Je l'ai rappelé au président quand je suis arrivé ici. Ça devait être écrit !"



Alvaro a participé à 20 matchs sous la tunique phocéenne, depuis son arrivée, l'été dernier.