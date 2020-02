DNCG, 2018-2019 : l'OM, le mauvais élève

Les clubs de Ligue 1 présentaient un déficit cumulé de 120 millions d'euros, sur 2018-2019.





D'après les éléments rapportés par L'Équipe, les clubs de Ligue 1 présentaient un déficit cumulé de 120 millions d'euros, sur l'exercice 2018-2019. Et le mauvais élève de la compétition n'était autre que... l'OM, avec des pertes de 91,5 millions d'euros.



Si la situation ne s'était pas améliorée à Marseille, où Rudi Garcia a bénéficié d'un effectif pléthorique et du soutien de son président pour des résultats très décevants, le reste des formations de L1 a fait mieux qu'un an auparavant. En 2018, le déficit cumulé atteignait 158,7 millions d'euros, en L1.



A noter que les clubs de Ligue 2 paraissent être davantage à la peine. En 2017-2018, le déficit cumulé était de 17,6 millions d'euros, tandis qu'il était de 30 millions d'euros en 2018-2019.