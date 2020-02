Le chirurgien de Thauvin décline toute responsabilité

RMC a donné quelques informations sur les tensions qui ont opposé le chirurgien de Florian Thauvin (27 ans) et le staff de l'OM.





D'après les renseignements obtenus par la radio, André Villas-Boas a demandé au staff médical phocéen de prendre en main la réathlétisation du milieu offensif. Il aurait reproché au chirurgien, James Calder, de faire preuve "d'un peu trop de prudence". Ce dernier aurait répondu "qu'il n'avait forcé personne" et que son objectif principal était "de préserver la carrière du joueur". Il a aussi rappelé que la décision de l'opération avait été prise "après validation du staff et de l'entourage du joueur". Il a ainsi rappelé le kiné anglais qui accompagnait Thauvin et "fait savoir que, dans ses conditions, sa responsabilité n'était plus engagée".



Thauvin pourrait reprendre la compétition à la mi-mars ou après la trêve internationale qui suivra OM-PSG (22 mars). Le milieu offensif ne jouera décidément que très peu de matchs, cette saison...