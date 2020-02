Villas-Boas : "Thauvin a commencé à travailler avec notre staff"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le retour de Florian Thauvin (27 ans).





Le milieu offensif devrait bien revenir en mars : "Thauvin, son retour reste pour mars. C'est un peu plus long, mais il a commencé à travailler avec notre staff d'une façon plus intense. Pour l'instant, cela marche bien. On va continuer. Maintenant, on est en contrôle de la situation, c'est une chose que j'ai voulue. Il a bien travaillé aujourd'hui, la cheville n'est pas gonflée, ce sont de bons signes pour les prochaines semaines", a déclaré l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.



Pour rappel, Thauvin n'a participé qu'à 1 match depuis le début de la saison.