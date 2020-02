Rongier : "On arrivera bientôt à retrouver nos jambes"

Valentin Rongier (25 ans) s'est exprimé sur la grosse fatigue qui paraît toucher les joueurs de l'OM, ce début d'année. Il pense que le calendrier va s'adoucir et faire du bien.





"Le fait de revenir sur des semaines à un match va nous faire du bien. On arrivera bientôt à retrouver les jambes qu'on avait il y a peu", a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse. Il pense que la situation est la même pour toutes les équipes : "Oui, il y a de la fatigue, mais c'est pareil pour toutes les équipes. Notre effectif est un peu court, d'où la fatigue plus importante. Mais la récupération a été bien gérée."



L'effectif limité complique bien la donne. Néanmoins, il n'explique peut-être pas tout. On espère que les Phocéens vont rapidement retrouver une condition physique en adéquation avec leurs objectifs.