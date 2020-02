Galtier veut rattraper l'OM

Christophe Galtier espère rattraper l'OM, au classement de Ligue 1.





"L'OM est deuxième du championnat et reste sur une série impressionnante. Si on veut espérer les titiller, il faudra les battre. On jouera pour gagner", a déclaré le coach nordiste en conférence de presse. Et d'ajouter : "L'objectif fixé par mon président n'est pas une pression, c'est un objectif. Il est très haut, et on va tout faire pour l'atteindre. C'est important d'être ambitieux. Si on veut se battre pour les rattraper, il faut réduire l'écart de points. Le fait d'avoir enchaîné trois succès, ça rend l'approche de ce match beaucoup plus simple."



Pour rappel, Lille compte pour l'instant 9 points de retard sur l'OM.