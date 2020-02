L'étonnante anecdote de Meunier sur un OM-PSG

Thomas Meunier (28 ans) s'est remémoré un Clasico disputé à Marseille, lors duquel quelques spectateurs l'ont fait sourire.





"Il ne faut pas que ce soit méchant, mais j'aime les gens qui font preuve d'originalité. Par exemple, à Marseille, l'année dernière, j'ai rigolé comme jamais. On était en plein échauffement, à cinquante centimètres du public. Des mecs arrivent, se mettent debout, enlèvent leurs pantalons et se mettent à crier 'F*** you'. Je n'avais jamais vu ça. Je pleurais de rire. Verratti, était à côté de moi, il était par terre. C'est un truc de fou", a lâché le latéral parisien sur les ondes de RTL Belgique.



Pour rappel, l'OM accueillera le PSG le 22 mars. Thomas Meunier, qui a déjà liké un tifo du public marseillais, parait apprécier l'ambiance du stade Orange Vélodrome.