Diaz : "L'OM joue à dix contre onze avec Germain"

Kevin Diaz pense que les performances de Valère Germain (29 ans) nuisent à l'équipe phocéenne, lorsqu'il évolue sur le front de l'attaque.





Le consultant considère que l'attaquant de l'OM ne dispose pas des qualités pour jouer attaquant : "Le premier quart d'heure, on n'a rien vu. Puis dans le deuxième quart d'heure, j'ai vu une équipe marseillaise avec un peu plus de maîtrise collective, qui arrivait à s'installer dans le camp adverse et qui, même s'il y a moins de qualités individuelles, arrivait à se trouver au milieu entre les lignes notamment avec Payet. Mais quand tu arrives dans les 30 derniers mètres, ce n'est pas une critique facile contre Germain parce qu'il a d'autres qualités, mais il n'a aucune vitesse, aucune vivacité, il ne peut rien faire ! Marseille joue à 10 contre 11 ! Et à 10 contre 11, à l'extérieur, en étant diminué avec l'enchaînement des matchs... Au final, il n'y a rien dans le jeu !" a-t-il lancé au micro de RMC.



Germain, qui à être décisif, n'a inscrit que 2 buts en 21 apparitions en Ligue 1, cette saison.