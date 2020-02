Rothen voit des manques dans l'entrejeu de l'OM

Jérôme Rothen pense que Valentin Rongier (25 ans) et Morgan Sanson (25 ans) doivent encore élever leur niveau pour stabiliser l'entrejeu de l'OM.





"Aujourd'hui, dans le foot, si tu es très solide au milieu de terrain, soit dans l'impact, soit dans la qualité technique ou dans la maîtrise, il faut avoir quelque chose en plus par rapport à l'adversaire pour gagner des matchs. Moi je pense qu'il y a des manques, a déclaré l'ancien joueur parisien au micro de RMC. Sanson, Strootman et Rongier font de bonnes choses. Sanson et Rongier ont un bon volume, ils récupèrent des ballons, ils sont techniquement assez propres dans le coeur du jeu, ils les perdent rarement, ils ne prennent pas de risque quand ils sont dos au jeu. Mais pour faire la passe qui fait mal aux défenses adverses, pour faire la passe décisive, pour aller se projeter et pour marquer des buts, c'est encore le néant chez ces deux joueurs ! S'ils ne progressent pas là-dessus, l'OM ne pourra pas y arriver."



Les Phocéens auront une belle occasion de jauger leurs performances et convaincre leurs détracteurs face au LOSC, dimanche.