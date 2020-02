Carnet rose : Thauvin est papa

Florian Thauvin (27 ans) a annoncé la naissance de son fils, sur les réseaux sociaux.





Le milieu offensif a publié une photo de sa famille sur Instagram, avec un nouveau venu, le petit Alessio Thauvin : "J'ai l'honneur de vous annoncer la naissance de notre fils Alessio. Je suis comblé d'amour et entouré d'une famille formidable. Je suis tellement heureux de t'avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d'amour. Merci à ma femme que j'aime qui m'a fait le plus beau cadeau du monde. Une femme formidable qui m'aide à avancer et affronter chaque étape. Nous sommes désormais trois et unis pour la vie. Que Dieu nous préserve. Je vous aime", a-t-il aussi posté.



Si l'Olympien doit encore prendre son mal en patience en ce qui concerne sa cheville, il a visiblement de belles choses à faire à la maison.