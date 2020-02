Celik : "À la maison, on se sent fort"

Zeki Celik (22 ans) espère jouer un mauvais tour à l'OM, dimanche (21h00). Les Lillois sont en confiance, à domicile.





"Au match aller, en gagnant contre nous, les Marseillais avaient fait le plein de confiance. Un tournant dimanche ? Je ne pense pas. Il y a encore beaucoup de rencontres d'ici la fin du championnat. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Le nôtre, c'est le podium en fin de saison. On en est tous conscients. Mais à la maison, on se sent forts. On espère gagner pour nos supporters", a déclaré le défenseur sur le site officiel du LOSC.



Pour rappel, Lille n'a perdu qu'un match à domicile, cette saison, face au PSG.