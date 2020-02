Ménès qualifie Germain de "fantôme"

Pierre Ménès n'a pas été convaincu par la prestation réalisée par Valère Germain (29 ans), mercredi soir, lors de Lyon-OM (1-0).





"Les Marseillais ont un pouvoir offensif très limité. Quand tu joues avec Lopez à droite, Payet qui fait ce qu'il peut - et le fait plutôt bien avec les rares ballons qu'il touche - et un fantôme au poste d'avant-centre, c'est impossible de marquer !" a lâché le journaliste sur son blog.



L'attaquant est effectivement dans une période délicate. Son positionnement et ses déplacements laissent notamment dubitatifs.