Sarr : "Déçu, mais loin d'être abattu"

Bouna Sarr (28 ans) regrette la défaite concédée par l'OM sur le terrain du Groupama Stadium.





"C'est une série qui se termine en coupe, pas en championnat. On est forcément déçu, car c'est un match différent des autres, contre un très grand rival. On avait à coeur de gagner et de se qualifier, il y avait une place en demi-finale mine de rien. On n'a pas emballé le match, c'était assez terne des deux côtés. Lyon a eu l'avantage de jouer à domicile, mais sans avoir plus d'occasions que nous. On est déçu, mais loin d'être abattu. Il nous reste le championnat, ça va nous permettre de rester concentrés sur cet objectif", a déclaré le latéral en zone mixte, après le match.



Après Lille, le calendrier phocéen sera moins dense.