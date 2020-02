Lille-OM : on connait le nom de l'arbitre

Frank Schneider arbitrera la rencontre Lille-OM, dimanche soir (21h00).





Le Syndicat des arbitres du football élite a communiqué les noms des officiels pour la rencontre face au LOSC. Frank Schneider tiendra le sifflet, tandis que Djemel Zitouni et François Boudikian seront sur les touches, et que Sylvain Palhies occupera le rôle de quatrième arbitre. Clément Turpin et Jérémie Pignard seront à la vidéo.