Garétier compare Alvaro à Sergio Ramos

Geoffroy Garétier pense qu'Alvaro Gonzalez (30 ans), à un niveau différent, tient quelque chose de Sergio Ramos (33 ans).





"Le plus important, c'est la grinta et la crainte qu'il inspire à l'adversaire. Quelle est la référence depuis 15 au poste de défenseur central ? C'est un Espagnol et c'est Sergio Ramos. Évidemment, il est meilleur que Gonzalez, mais c'est quelqu'un qui fait peur et qui est vicieux. Clairement, c'est l'apanage du défenseur central. C'est quand même l'homme qui a dit quand il est arrivé : ‘Il n'y a qu'un seul Olympique dans le foot français, c'est l'OM'", a confié le journaliste au micro de Canal+.



Depuis son arrivée à Marseille, l'Espagnol a semblé parvenir à stabiliser l'arrière-garde olympienne. Il a disputé 20 matchs sous la tunique de l'OM.