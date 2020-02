Rongier : "On savait que ça allait arriver un jour"

Valentin Rongier (25 ans) a donné son sentiment sur la défaite concédée par l'OM, mercredi soir, contre Lyon (0-1).





"On savait forcément que ça allait arriver un jour, on ne savait pas quand... C'est dommage que ça se produise lors de cette rencontre-là. On a senti un match fermé avec deux blocs bien en place qui n'avaient pas envie de prendre trop de risques", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte.



Les Phocéens auront l'occasion de se rattraper dimanche, face au LOSC (25e journée de Ligue 1).