Valentin Rongier stabilise l'OM

Depuis l'arrivée de l'ancien nantais, Valentin Rongier, le 4-3-3 de Villas-Boas s'est bien équilibré. C'est devenu l'un des atouts majeurs de l'OM.





Tout le monde s'accorde à le dire, Valentin Rongier est l'un des meilleurs milieux que l'Olympique de Marseille ait eu ces dernières années. Initialement sceptiques sur l'utilité de recruter un nouveau relayeur après le départ de Gustavo, les supporters du Vélodrome ne peuvent que s'incliner devant les performances de l'ancien nantais.

Plus personne ne conteste les 13 millions que l'OM a investi, hors bonus, pour le faire venir lors du mercato estival.



Dans un club bouillonnant comme l'OM, Valentin Rongier d'une nature calme et posé, a su trouver ses marques et s'imposer aux yeux de tous. L'une des raisons de la qualité de ses prestations est sans doute la très forte détermination qu'il avait de venir jouer dans le club phocéen. Avant de le faire débuter, l'entraîneur portugais a attendu quatre matchs. Il semble que cette intégration prudente du joueur qui était suivi depuis plus d'un an par Andoni Zubizaretta, ait été judicieuse. Villas-Boas a ainsi fait passer l'idée et le message qu'il n'y avait aucun passe-droit et que tout était une question de travail et de mérite.



Depuis sa première titularisation, Rongier, n'est pas sorti du onze de départ du coach portugais et a consolidé le 4-4-3 marseillais qui ravi les supporters et les amateurs de paris sportifs. En effet quand Rongier et Payet sont alignées les probabilités de victoire accroissent. Dans ce dispositif, Payet reste le créateur du jeu, tandis que son compère maintien la stabilité du milieu. Grâce à ses performances régulières, l'ancien capitaine du FC Nantes, contribue à améliorer la construction et à rendre le jeu globalement plus fluide. Il est aussi essentiel pour compenser les montées de Morgan Sanson, qui joue le plus souvent à ses côtés. Sa personnalité, qui ne fuit pas ses responsabilités dans les moments difficiles a rendu ses co-équipiers meilleurs et plus efficaces.





Vision du jeu

Valentin Rongier a été repéré pour sa qualité dans la vision du jeu. Avec ses passes d'une précision redoutable il a gagné en efficacité dans les 30 derniers mètres ce qui fait de lui le jouer de notre championnat le plus prolifique dans ces zones de jeu. Non seulement il excelle dans ce registre, mais aussi dans celui du pressing et de la récupération. Il est le meilleur râtisseur de Ligue 1 avec une moyenne de six ballons grattés par match. Il ne lui reste plus qu'à trouver le chemin des filets !