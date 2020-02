Villas-Boas : "Je voulais jouer cette compétition jusqu'à la fin"

André Villas-Boas a confié sa déception, suite à la défaite concédée par l'OM sur le terrain de Lyon (0-1), en quarts de finale de la coupe de France.





"Je veux d'abord féliciter les joueurs. C'est dommage, on voulait continuer et on quitte cette compétition, a déclaré le Portugais en conférence de presse. On a fait vingt bonnes premières minutes, où on a bien contrôlé le match. C'était une rencontre physique, tactique, où le premier qui marquait allait certainement gagner. Sincèrement je pensais que ça allait finir à 0-0 et prolongation. Pelé fait un grand arrêt sur le penalty de Dembélé, après il y a cette très belle passe de Thiago Mendes pour Toko Ekambi sur leur but, et nous, on a eu une grosse occasion avec Marley (Aké)."





"On peut se focaliser sur le championnat"

AVB regrette d'être sorti de la compétition : "C'était notre unique chance de gagner un trophée cette année, on est triste, car je voulais jouer cette compétition jusqu'à la fin. Mais l'objectif principal est le Championnat, on va continuer. On peut se focaliser sur le Championnat, bien préparer les matches et avoir du temps pour récupérer l'équipe. Et bien préparer le match de Lille, qu'on peut repousser à douze points si on gagne dimanche. On a fait un très bon travail jusqu'ici. On va le reprendre, se préparer pour le match de dimanche. Il y a de la fatigue, les semaines ont été longues, et ce soir on a manqué un peu de profondeur, de finition en attaque. C'est comme ça. On doit être plus efficaces pour gagner."



Cette rencontre a encore montré combien l'effectif olympien est limité. Espérons que le groupe sera épargné par les blessures, ces prochaines semaines.