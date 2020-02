Aulas : "Je préfère être dans ma peau..."

Jean-Michel Aulas s'en est à nouveau pris à l'OM, ce mercredi. Le président lyonnais cherche visiblement à rassurer ses actionnaires concernant les résultats de son équipe masculine.





"Pour moi la position de l'OM est tout à fait favorable sur le plan du championnat. Maintenant, se situer bien en championnat, mais ne pas avoir la possibilité dans le futur de pouvoir assumer d'éventuelles qualifications en coupes d'Europe, parce que les exigences financières seraient trop fortes, c'est un handicap", a déclaré JMA (propos relayés par Foot Mercato).



Et d'ajouter : "Quand vous cumulez 170 millions de pertes sur deux années, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus inquiets pour le futur à moyen et long terme que quand vous avez, comme on l'a, des fonds propres à près de 300 M€. (...) Chacun a ses spécificités, mais je préfère être dans ma peau et dans la peau de l'actionnaire de l'OL que de celui de l'OM, c'est évident." Il a également taclé les Phocéens sur leurs résultats sportifs : "Ils sont dans un cycle parfait avec un très bon entraîneur, de très bons joueurs et ils ne jouent pas la Coupe d'Europe et se sont fait éliminer en Coupe de la Ligue. Donc il y a des points positifs et des points négatifs."



Aulas utilise sa stratégie habituelle. Il n'en reste pas moins que son club est 9e du classement de Ligue 1, et que seules des ventes équilibreraient son budget en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.