Les Bad Gones mettent la pression sur Garcia

Les Bad Gones, groupe de supporters lyonnais, ont publié un communiqué dont l'essentiel concerne Rudi Garcia.





"Alors que notre équipe s'apprête à disputer un match ô combien important ce soir en coupe de France, nous décidons de nous exprimer près de 4 mois après l'intronisation du nouvel entraîneur", expliquent les fans rhodaniens, qui font le constat suivant : "Il fallait revenir sur le podium au soir de la 19e journée. Non seulement cet objectif de mi-saison n'a pas été atteint, mais pire, en ce mercredi 12 février l'écart s'est encore creusé et paraît, à ce jour, incommensurable. De 4 points de retard sur l'actuel 2e, notre club que nous soutenons corps et âme en compte aujourd'hui 16."





"Que personne ne nous prenne pour plus idiots que nous sommes"

Et d'ajouter : "Comment un entraîneur recruté pour ses capacités à redresser à court terme notre équipe peut-il avoir accéléré la décadence visible au classement ? Que personne ne nous prenne pour plus idiots que nous sommes : oui, mi-octobre l'OL était 17e et a "gagné" 8 places au classement. (...) Les divers classements (général, à domicile, etc.) ne peuvent être remis en cause aujourd'hui. Et les 2 parcours dans les coupes nationales ne sauraient masquer toutes les lacunes, et ce même si notre équipe a "presque battu le LOSC"."



La suite paraît aussi s'adresser à Jean-Michel Aulas : "Il serait de bon ton que la direction du club se focalise sur la situation préoccupante qui est la nôtre, en arrêtant de prendre ses plus fidèles amoureux pour ce qu'ils ne sont pas. Tout comme ils seraient de bon ton pour l'entraîneur principal, capable de "causerie formidable" de trouver les mots nécessaires avant le coup d'envoi et pas à la mi-temps du match de ce soir. Et de ceux qui suivront."



Les joueurs lyonnais et leur entraîneur, ex-marseillais et stéphanois qui n'a jamais été adopté en Rhône-Alpes, ont décidément la pression pour le match de ce soir contre l'OM. On espère évidemment que Rudi Garcia ne se laissera pas influencer et restera fidèle à lui-même.