Lyon-OM : Maoulida se souvient de la victoire de 2006

Toifilou Maoulida s'est remémoré la victoire obtenue à Lyon par l'OM, lors des quarts de finale de la coupe de France 2005-2006.





"Ce Lyon-là, c'était comme le PSG de ces dernières années. Ils étaient imbattables, sept fois champions de France d'affilée. C'était le grand Lyon, s'est souvenu l'ancien attaquant dans La Provence. Avoir gagné là-bas à cette époque-là, c'est un souvenir extraordinaire. Le gagnant de ce match-là allait devenir le favori de la coupe, nous avions déjà la finale en point de mire. C'est au moment où Jean Fernandez nous fait jouer en 4-3-3, fait reculer Ribéry au milieu de terrain pour aligner à la fois Pagis en pointe, Niang et moi sur les côtés, Ribéry mais parfois aussi Nasri en soutien. Nous marquions plein de buts..."





"Notre victoire n'était pas volée"

L'ancien Phocéen se rappelle d'une rencontre musclée et de son but : "Le match a été très tendu, avec Abidal avec un appel en diagonale et j'ai la chance de faire un très bon contrôle qui me permet de mettre le ballon au sol et d'enchaîner avec une frappe sous le ventre de Grégory Coupet, qui a anticipé et qui est rapidement sorti." Il pense que la formation coachée par Jean Fernandez avait mérité son succès : "Lyon était favori, mais notre victoire n'était pas volée. C'est la magie de la Coupe et je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas cette année aussi. Même si là, il n'y aura pas de supporters et c'est bien dommage, car nous, nous en avions plein et je me souviens encore d'être allé les saluer après mon but. Quelle ambiance !"



L'OM avait malheureusement laissé échapper le trophée en finale, face au PSG. On a bien sûr souvenir de l'énorme semelle de Bernard Mendy sur Mickaël Pagis, dans la surface de réparation. L'attaquant avait dû sortir, blessé, tandis que Laurent Duhamel, l'arbitre du match, n'avait pas sifflé penalty ou adressé de carton au défenseur parisien.