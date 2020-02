Bonnart : "Les Lyon-OM sont très particuliers"

Laurent Bonnart s'est exprimé sur le match Lyon-OM qui se disputera ce mercredi (21h05) en coupe de France. Il a souligné l'importance du rendez-vous pour les Lyonnais et estimé que les Phocéens devaient avoir pour objectif d'aller au bout de la compétition.





"Ça commence à faire long, même si la série à Bordeaux est plus terrible. Depuis les années 2000, les Lyon-OM sont très particuliers. J'ai adoré jouer là-bas. C'est toujours une lutte très médiatisée. Là, les Lyonnais ont vraiment besoin d'une victoire pour se rassurer et faire mal à l'OM en cassant leur spirale positive. Je suis allé voir Bordeaux-OM récemment et j'ai halluciné. Je me suis fait ch... à mourir. Mais les Marseillais sont bien partis pour être deuxièmes. Ils n'ont pas la coupe d'Europe à disputer dans les prochaines semaines. La coupe de France doit être un objectif pour eux. Et les mauvaises séries s'arrêtent un jour ou l'autre", a déclaré l'ancien latéral dans les colonnes de L'Équipe.



Bonnart a porté les couleurs de l'OM de 2007 à 2010. Il a joué 138 matchs, sous la tunique phocéenne.