Les 5 réussites de l'OM cette année

Alors que le mercato hivernal 2020 est terminé, aucune arrivée ou départ n'a été enregistré du côté de l'Olympique de Marseille, et pour cause, l'équipe phocéenne menée par André Villas-Boas n'a, semble-t-il, pas besoin de recruter ou de vendre pour enchaîner les bonnes performances.

1. Un Steve Mandanda qui revient au top de sa forme

Le gardien de but est le dernier rempart d'une équipe, et par conséquent, il s'agit d'un élément indispensable dont la forme peut clairement déterminer le résultat final d'une rencontre. En l'occurrence, la toute première réussite de l'OM cette année est d'avoir réussi à remettre le gardien emblématique de l'équipe phocéenne au top de sa forme physique et mentale. En effet, Steve Mandanda - car c'est de lui dont il s'agit - s'est particulièrement illustré au cours de cette saison, en réalisant des arrêts et des sauts remarqués.



Contrairement à l'exercice de la saison dernière, le gardien de l'OM s'est montré décisif à de nombreuses reprises en arrêtant des frappes dangereuses et puissantes. Le gardien numéro 2 de l'équipe de France s'est par ailleurs montré réaliste en déclarant que le championnat allait être long et difficile et qu'il fallait par conséquent rester concentré et garder les pieds sur terre.





2. Dimitri Payet, le retour de la Star

Dans une récente déclaration d'après match, le sélectionneur de l'OM a déclaré que toutes les équipes européennes étaient dépendantes d'un joueur, à l'instar de Messi pour le Barcelone ou de Cristiano Ronaldo pour la Juventus. En ce qui les concernait, il a déclaré assumer le fait que son équipe soit dépendante de Dimitri Payet, et pour cause, l'attaquant français enchaîne les bonnes performances, empile les buts, et n'a jamais été aussi efficace techniquement dans les petits paramètres. En effet, Dimitri Payet s'est illustré à de nombreuses reprises grâce à des dribbles qui clouent les défenseurs adverses sur place, des frappes puissantes qui finissent en pleine lucarne ou des passes décisives millimétrées.





3. Valentin Rongier, du FC Nantes à l'Olympique de Marseille

Acheté pour 15 millions d'euros à l'équipe du FC Nantes, Valentin Rongier est sans aucun doute une grande réussite pour l'Olympique de Marseille. En effet, alors que les supporters marseillais étaient sceptiques à l'idée de le faire signer pour une somme aussi importante, le milieu de terrain français n'a pas tardé à montrer l'étendue de son talent. Vista, placement, calme, organisation de jeu, maturité et très bonne condition physique sont autant de qualités qui caractérisent Valentin Rongier, dont l'avenir à l'OM promet d'ores et déjà beaucoup.





4. André Villas-Boas, le Special Two à Marseille

Malgré des débuts poussifs, le coach portugais André Villas-Boas n'a pas tardé à imposer son empreinte au niveau de l'équipe phocéenne. Et comme on le voit depuis le début de saison, l'OM n'a jamais été aussi efficace en enchaînant les excellentes performances. En plus d'être 2ème de Ligue 1 avec plusieurs points d'avance sur le troisième, l'équipe de Marseille a battu quelques records, comme celui d'enchaîner 10 matchs consécutifs sans défaite à domicile. L'entraîneur lusitanien n'a certainement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et compte bien emmener l'OM en Ligue des Champions.





5. Florian Thauvin : un mal pour un bien

Alors que l'Olympique de Marseille avait du mal à se distinguer au cours de la saison 2018/2019, le seul joueur qui parvenait à tenir la baraque en enchaînant les buts et en empilant les buts était le champion du monde français Florian Thauvin. Considéré comme une pièce maîtresse de l'effectif phocéen, la grave blessure de Florian Thauvin en début de saison a considérablement inquiété les supporters marseillais.



L'entraîneur fraîchement débarqué devait composer sans le champion du monde français et ce fut une réussite à tous les points de vue. En effet, la blessure de Florian Thauvin a permis à certains joueurs de se distinguer, à l'instar de Radonjic ou de Benedeto qui se montrent décisifs à chaque match. En attendant le retour de Florian Thauvin, l'effectif de l'OM est déjà très compétitif.