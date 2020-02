F. Germain : "Payet est dans le top 5 de L1"

Florent Germain estime que Dimitri Payet (32 ans) est l'un des cinq meilleurs joueurs de Ligue 1.





"Payet est dans le Top 5, mais pas sur le podium. Mbappé, Neymar, Ben Yedder, c'est le Top 3 pour moi. Ils sont juste au-dessus de Payet, a estimé le journaliste au micro de RMC. Di Maria ? Il est très bon en ce moment, mais je le mets en balance avec Payet. Mbappé et Neymar sont au-dessus. Et Ben Yedder, c'est un serial buteur, il est assez exceptionnel avec Monaco. Payet est quand même inconstant ces dernières saisons. Si la question est : ‘Payet est-il dans le Top 3 de la L1 maintenant ?'. Je dis oui. Par exemple, Payet fait beaucoup de ‘passes clés', et c'est souvent le meilleur en Europe dans ce classement-là. Donc pour moi, il flirte avec le podium."



Pour rappel, Payet a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 19 matchs de L1, cette saison.