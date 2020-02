Bryan Mbeumo (20 ans) a expliqué pourquoi il avait rejoint les rangs de Brentford, plutôt que ceux de l'OM et des autres clubs qui le sollicitaient, en France.





"Au départ, je souhaitais poursuivre ma progression en France, et le fait d'être sollicité par de grosses écuries de Ligue 1 m'y incitait. Mais lorsque Brentford s'est rapproché de mon entourage et qu'on a commencé à discuter avec eux, mon choix s'est naturellement porté vers ce club", a déclaré l'attaquant dans les colonnes de France Football.



Le challenge sportif, donc, puisque le natif d'Avallon a désormais la chance d'évoluer en D2 anglaise (Championship).