Aulas insiste lourdement sur le déficit de l'OM

Jean-Michel Aulas en a remis une couche concernant les déficits de l'OM. Le président lyonnais cherche visiblement à détourner l'attention des médias et faire sortir les Phocéens de leur match.





"Sur l'exercice, cela ne changera rien aux résultats comptables si, par malheur, on n'est pas qualifiés en C1. Et on restera sur un budget 2021-2022 qui atteindra, présence en C1 ou non, des montants jamais vus. Donc vouloir jouer les annonciateurs de drame, pas avec l'OL. Qui d'autre que nous pouvait investir environ 60 millions d'euros dans le recrutement cet hiver ? Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas Lourdes ! Je ne suis pas Bernadette Soubirous ! Tout le monde ne fait pas 170 millions d'euros de pertes sur deux exercices (en référence aux déficits phocéens, NDLR)", a déclaré le président lyonnais dans les colonnes de L'Équipe.



Les sorties de JMA ne sont jamais dues au hasard et résultent toujours d'une réflexion très précise sur la situation. Les paroles répétées des dernières semaines ont certainement pour objectif de faire oublier aux médias les prestations des troupes de Rudi Garcia et d'énerver les joueurs marseillais. Espérons que les hommes d'André Villas-Boas ne tomberont pas dans le panneau.