Alonzo : "Je tire un coup de chapeau à Villas-Boas"

Jérôme Alonzo apprécie le travail réalisé par André Villas-Boas, à l'OM.





"Ils n'ont pas eu beaucoup de changements à part un coach et une recrue majeure avec Benedetto. Ce club qui était moribond et qui se perdait dans des combats internes l'année dernière et qui perdait même des supporters... Ils ont été capables de se remettre en question et de repartir au charbon. Finir deuxième sans être tout le temps brillant, c'est impressionnant. C'est le genre de saisons où tout se goupille bien en étant simplement combatif, en ayant aussi de bonnes idées et des coups de chance. On n'attendait pas Marseille à ce niveau-là. Je tire un coup de chapeau à Villas-Boas. Je n'y croyais pas et ce mec-là m'a bluffé de bout en bout. Bravo à lui", a lâché l'ancien Parisien et Marseillais, au micro de la chaîne L'Équipe.



La saison est loin d'être terminée. Espérons que les Phocéens ne s'enflamment pas comme les médias. D'autant que ces derniers ne manqueront pas de leur tomber dessus, quand la bonne série s'arrêtera.